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ПСЖ обвиняется в создании фейковых аккаунтов в соцсетях для критики Мбаппе и не только

Франция
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Опубликовано резонансное расследование

ПСЖ обвиняется в создании фейковых аккаунтов в соцсетях для критики Мбаппе и не только

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Mediapart опубликовал расследование, в котором утверждается, что "ПСЖ" использовал кампании по очернению футболистов, журналистов, СМИ и клубов. Под критику "армии" фейков попал и Килиан Мбаппе.

Француза якобы начали критиковать фейковые аккаунты в 2019-м году. Тогда же появились слухи о его уходе в "Реал".

Аккаунт @PanameSquad призывал француза "молча работать", когда Килиан объявлял, что хочет остаться в команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. С него же Мбаппе критиковали за слова о том, что ему стоит взять на себя больше ответственности. "Если бы ты только мог так прессинговать на поле", – писали ему.

Кампании проводились против журналистов, а также девушки, которая обвинила Неймара в изнасиловании. За всем этим стоит агентство Digital Big Brother. Контролировал действия отдел коммуникаций "ПСЖ".

Клуб выступил с опровержением: "Мы никогда не заключали контрактов с агентством с целью причинения вреда отдельным лицам и учреждениям".

Напомним, что ранее появилась информация, что у Килиана испортились отношения с руководством и он хочет уйти зимой.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
onzemondial.com

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