ПСЖ обвиняется в создании фейковых аккаунтов в соцсетях для критики Мбаппе и не только

Mediapart опубликовал расследование, в котором утверждается, что "ПСЖ" использовал кампании по очернению футболистов, журналистов, СМИ и клубов. Под критику "армии" фейков попал и Килиан Мбаппе.

Француза якобы начали критиковать фейковые аккаунты в 2019-м году. Тогда же появились слухи о его уходе в "Реал".

Аккаунт @PanameSquad призывал француза "молча работать", когда Килиан объявлял, что хочет остаться в команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. С него же Мбаппе критиковали за слова о том, что ему стоит взять на себя больше ответственности. "Если бы ты только мог так прессинговать на поле", – писали ему.

Кампании проводились против журналистов, а также девушки, которая обвинила Неймара в изнасиловании. За всем этим стоит агентство Digital Big Brother. Контролировал действия отдел коммуникаций "ПСЖ".

Клуб выступил с опровержением: "Мы никогда не заключали контрактов с агентством с целью причинения вреда отдельным лицам и учреждениям".

Напомним, что ранее появилась информация, что у Килиана испортились отношения с руководством и он хочет уйти зимой.