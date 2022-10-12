Реал сомневается в реалистичности трансфера Мбаппе

В "Реале" сомневаются, что Килиана Мбаппе удастся подписать зимой, сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe. Трансферу может помешать соперничество между клубами из-за несостоявшегося перехода летом и Суперлиги.

Также проблемой в "Реале" видят желаемую зарплату француза – в "Мадриде" могут быть не готовы столько ему платить.

В целом, в Мадриде думают, что Мбаппе оказывает давление на клуб и не настроен серьезно покидать Париж.

Ранее стало известно, что в "ПСЖ" не рассматривают возможность отпустить Мбаппе зимой, но готовы это сделать летом.

В "Реале", несмотря на скепсис, продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг 23-летнего нападающего.