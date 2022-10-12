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Реал сомневается в реалистичности трансфера Мбаппе

Франция
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Отношения между клубами могут стать камнем преткновения

Реал сомневается в реалистичности трансфера Мбаппе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "Реале" сомневаются, что Килиана Мбаппе удастся подписать зимой, сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe. Трансферу может помешать соперничество между клубами из-за несостоявшегося перехода летом и Суперлиги.

Также проблемой в "Реале" видят желаемую зарплату француза – в "Мадриде" могут быть не готовы столько ему платить.

В целом, в Мадриде думают, что Мбаппе оказывает давление на клуб и не настроен серьезно покидать Париж.

Ранее стало известно, что в "ПСЖ" не рассматривают возможность отпустить Мбаппе зимой, но готовы это сделать летом.

В "Реале", несмотря на скепсис, продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг 23-летнего нападающего.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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