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Реал сомневается в реалистичности трансфера Мбаппе
Отношения между клубами могут стать камнем преткновения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Реале" сомневаются, что Килиана Мбаппе удастся подписать зимой, сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe. Трансферу может помешать соперничество между клубами из-за несостоявшегося перехода летом и Суперлиги.
Также проблемой в "Реале" видят желаемую зарплату француза – в "Мадриде" могут быть не готовы столько ему платить.
В целом, в Мадриде думают, что Мбаппе оказывает давление на клуб и не настроен серьезно покидать Париж.
Ранее стало известно, что в "ПСЖ" не рассматривают возможность отпустить Мбаппе зимой, но готовы это сделать летом.
В "Реале", несмотря на скепсис, продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг 23-летнего нападающего.
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