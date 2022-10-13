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У Мбаппе ухудшились отношения в раздевалке ПСЖ
Кризис имени Килиана
Фото: twitter.com/PSG_inside
Несмотря на то, что большинство одноклубников Килиана Мбаппе были рады его продлению в мае, сейчас команда недовольна статусу, который он получил, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe.
Футболист изменился. В один день он может прийти на тренировку счастливым, общаясь со всеми, тогда как на следующий, он будет молчалив и замкнут.
На фоне качественного прогресса в форме других лидеров – Неймара и Месси, Мбаппе теряет свой авторитет в раздевалке. Поддержка среди франкоговорящих футболистов также ушла.
Продолжает всецело доверять французу главный тренер – Кристоф Галтье. У Килиана также есть поддержка высшего менеджмента "ПСЖ".
Тем не менее, одноклубники не выносят возможную вражду на поле и продолжают играть как ни в чем ни бывало. Даже Неймар, на уходе которого Килиан якобы настаивал летом, продолжает отдавать голевые передачи на француза.
Ранее сообщалось, что у Килиана испортились отношения с руководством и француз желает как можно скорее покинуть клуб. "ПСЖ" не намерен отпускать 23-летнего нападающего зимой, но готов пойти на трансфер летом.
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