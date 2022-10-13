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У Мбаппе ухудшились отношения в раздевалке ПСЖ

Франция
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Кризис имени Килиана

У Мбаппе ухудшились отношения в раздевалке ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Несмотря на то, что большинство одноклубников Килиана Мбаппе были рады его продлению в мае, сейчас команда недовольна статусу, который он получил, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe.

Футболист изменился. В один день он может прийти на тренировку счастливым, общаясь со всеми, тогда как на следующий, он будет молчалив и замкнут.

На фоне качественного прогресса в форме других лидеров – Неймара и Месси, Мбаппе теряет свой авторитет в раздевалке. Поддержка среди франкоговорящих футболистов также ушла.

Продолжает всецело доверять французу главный тренер – Кристоф Галтье. У Килиана также есть поддержка высшего менеджмента "ПСЖ".

Тем не менее, одноклубники не выносят возможную вражду на поле и продолжают играть как ни в чем ни бывало. Даже Неймар, на уходе которого Килиан якобы настаивал летом, продолжает отдавать голевые передачи на француза.

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Ранее сообщалось, что у Килиана испортились отношения с руководством и француз желает как можно скорее покинуть клуб. "ПСЖ" не намерен отпускать 23-летнего нападающего зимой, но готов пойти на трансфер летом.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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