Участие Месси в матче с Марселем под вопросом

Лионель Месси может пропустить матч "ПСЖ" с "Марселем" 16 октября, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe. У 35-летнего аргентинца все ещё проблемы со ступней.

Нападающий уже пропустил два матча "Парижа", а его участие в Ле Классико остается под вопросом. Он продолжает чувствовать дискомфорт в ступне.

С этой проблемой аргентинец столкнулся ещё в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Бенфикой". Аргентинец не хочет рисковать и даст ответ по участию в матче, если за пару дней не будет чувствовать дискомфорта.

Отмечается, что Килиан Мбаппе, у которого во вторник возникла проблема с лодыжкой, будет участвовать в матче. Ренату Саншеш так и не успел полностью восстановится.

Серхио Рамоса, у которого удаление, скорее всего будет заменять Норди Мукиеле.