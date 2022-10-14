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Колоссальная сумма: Назван размер убытков ПСЖ за прошлый финансовый год
Потери связаны с COVID и высокими зарплатами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" провел анализ финансовой ситуации в клубе и пришел к неутешительным итогам, сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, по итогам минувшего сезоны убытки французского клуба составили более 300 млн евро (по некоторым оценкам - точная цифра около 350 млн), что превышает предыдущие прогнозы руководства.
Причины больших потерь в том, что слишком много игроков имеют контракты с высокой заработной платой, а также до сих пор оказывает влияние последствия пандемии COVID-19. Количество игроков, отданных в аренду или проданных этим летом, благодаря которым клуб заработал в общей сложности €55 млн, является положительным шагом вперед, хотя клуб понимает, что им нужно приложить больше усилий для исправления ситуации.
Стоит отметить, что за сезон-2019/20 убытки клуба составили 124 млн евро, а за сезон-2020/21 – 224 млн евро. В сезоне-2021/22 "ПСЖ" выиграл чемпионат французской Лиги 1.
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