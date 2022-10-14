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Месси может сыграть с Марселем

Франция
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Аргентинец чувствует себя лучше

Месси может сыграть с Марселем

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Лионель Месси принял участие в сегодняшней тренировке, сообщает RMC Sport. Он может сыграть в Ле Классик 16 октября.

Лилнель пропустил из-за проблем с икрой два матча, но может вернуться к игре с "Марселем". Ранее сообщалось, что Месси примет участие в матче, если за пару дней не будет чувствовать дискомфорта.

Кристоф Галтье на пресс-конференции подтвердил, что Месси будет доступен в воскресенье, но решение о его участии будет принято в зависимости от состояния игрока.

Напомним, что аргентинец получил повреждение в первом матче против "Бенфики" и с тех пор не выходил на поле. Хоть повреждение и несерьезное, 35-летний нападающий не хочет подвергать себя неоправданному риску.

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В статье: Лионель Месси Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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