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ПСЖ обещал Мбаппе купить Левандовского, Бернарду и Шкриньяра

Франция
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Ни один из трансферов не состоялся

ПСЖ обещал Мбаппе купить Левандовского, Бернарду и Шкриньяра

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ", продлевая контракт с Килианом Мбаппе в мае, обещал ему сделать несколько крупных трансферов, сообщает GFFN. Никого из футболистов "Париж" не купил.

В этом списке были Роберт Левандовский (на тот момент "Барселона", Бернарду Силва ("Манчестер Сити") и Милан Шкриньяр ("Интер" Милан).

Напомним, что летом клуб вообще не подписал нападающих, а в полузащиту пришли Витинья, Фабиан Руис, Карлос Солер и Ренату Саншеш. Сага вокруг Милана Шкриньяра продолжалась до последнего дня трансферного окна, однако, клуб так и не смог выкупить защитника.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" разочарован в руководстве клуба и хочет уйти не по спортивным причинам.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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