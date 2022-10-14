ПСЖ обещал Мбаппе купить Левандовского, Бернарду и Шкриньяра

"ПСЖ", продлевая контракт с Килианом Мбаппе в мае, обещал ему сделать несколько крупных трансферов, сообщает GFFN. Никого из футболистов "Париж" не купил.

В этом списке были Роберт Левандовский (на тот момент "Барселона", Бернарду Силва ("Манчестер Сити") и Милан Шкриньяр ("Интер" Милан).

Напомним, что летом клуб вообще не подписал нападающих, а в полузащиту пришли Витинья, Фабиан Руис, Карлос Солер и Ренату Саншеш. Сага вокруг Милана Шкриньяра продолжалась до последнего дня трансферного окна, однако, клуб так и не смог выкупить защитника.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" разочарован в руководстве клуба и хочет уйти не по спортивным причинам.