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Лига 1. Лилль Фонсеки впервые побеждает дважды кряду

Франция
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"Страсбуру" крупно досталось от "догов"

Лига 1. Лилль Фонсеки впервые побеждает дважды кряду

Фото: LOSC

Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Лилль 0:3

Голы: Дэвид 41 (п), 76, Кабелла 80

Страсбур: Селс – Джику, Ньямси, ле Маршан (Дукуре, 46) – Дагба (Пьер-Габриэль, 71), Сиссоко (Томассон, 62), Прчич (Ахолу, 78), Бельгард, Делен (Льенар, 61) – Гамейро, Диалло

Лилль: Шевалье – Зедадка, Фонте, Джало (Алессанро, 83), Исмаили – Андре (Мартин, 84), А. Гомеш (Балеба, 77) – Унас (Веа, 65), Кабелла (Жегрова, 84), Бамба – Дэвид

Предупреждения: ле Маршан 19, Прчич 22, Ньямси 81

Паулу Фонсека впервые в своей французской карьере празднует вторую победу подряд. Вслед за минимальной домашней победой над “Лансом” (1:0) “доги” справились и со “Страсбуром”, отправив в ворота Селса три безответных мяча. Таким образом “Лилль” как минимум на время поднялся в топ-6.

“Лилль” рано повёл благодаря точному исполнению пенальти от Джонатана Дэвида. Но команде Жульена Стефана удавалось долго оставаться в игре. В итоге “доги” гарантировали результат только в заключительной 15-минутки. Дэвид спокойно оформил дубль. Затем очень породистый мяч положил Реми Кабелла, вернувшийся после травмы.

0:3. Одна из ярчайших побед Паулу Фонсеки с времён назначения. “Лилль” много штормило на старте сезона, но вторая кряду победу в Лиге 1 должна добавить им уверенности.

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