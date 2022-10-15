Лига 1. Реймс вдевятером остановил победную серию Лорьяна

Лига 1, 11-й тур

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Реймс 0:0



Лорьян: Мвого – Ле Бри, Лапорт, Тальби, Ле Гофф – Понко, Ле Фе – Уаттара, Буагар (Грбич, 68), Катлин (Диарра, 68) – Моффи (Коне, 25)

Реймс: Диуф – Гравийон – Агбаду, Абдельхамид – Флип (Ван Берген, 55), Мунеци (Думбия, 45+1), Матусива, Лопи, Локо – Балоган, Зенели (Мбюкю, 87)

Предупреждения: Понко 22 – Агбаду 13, Лопи 45+3

Удаления: Лопи 46, Агбаду 90+1 (оба – вторая жёлтая)

"Лорьян" лишился возможности возглавить таблицу перед завтрашним Ле Классико, поделив очки с "Реймсом". Гости удержали нули на табло, несмотря на настойчивые попытки "мерлузовых" прорваться, и численное меньшинство – весь второй тайм "Реймс" оборонялся вдесятером, а в заключительные минуты и вовсе вдевятером.

Немаловажную роль в итоговом сухом счёте стала травма Терема Моффи в дебюте встречи. Автор 8 голов в Лиге 1 в нынешнем сезоне покинул поле уже на 24-й минуте. До этого Моффи успел найти свой момент, но вратарь гостей Диуф продемонстрировал свои рефлексы и отразил угрозу. Трогательные утешения всей команды после травмы Моффи были очень показательны: как в плане прекрасной атмосферы внутри команды, так и в плане незаменимости нигерийца для команды.

После потери лидера его полномочия на себя взял Данго Уаттара, вернувшийся после дисквалификации. 20-летнего вингера всю игру валяли по газону, но в конце концов его страдания принесли плоды. Буркиниец уже на старте второго тайма заработал вторую жёлтую для Диона Лопи. В конце встречи ещё один фол на Уаттаре закончился удалением - на этот раз для Агбаду.

Беда в том, что "Лорьян" так и не смог конвертировать численное преимущество. "Реймс" даже вдесятером уверенно держал мяч, и гасил инициативу хозяев. В итоге "мерлузовые" лишь 10 раз за матч пробили по воротам. К тому же настоящий кураж поймал вратарь гостей Диуф, блестяще действовавший на выходах. 0:0. "Реймс" прервал шестиматчевую победную серию "Лорьяна" в Лиге 1. К тому же "красно-белые" стали первой командой, которая сумела отыграть на ноль против "мерлузовых".