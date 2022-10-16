Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Ланс поднялся в топ-3 после победы над Монпелье
И снова 1:0
Фото: Racing Club de Lens, Twitter
Лига 1, 11-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Монпелье 1:0
Гол: Саид 67
Ланс: Самба – Айдара, Дансо, Медина – Франковски (Кабот, 59), Самед (Пореба, 90+2), Фофана (Онана, 86), Мачадо – Сотока, Клод-Морис (Кошта, 60) – Опенда (Саид, 60)
Монпелье: Омлин – Тшато, Жюльен, Эстев, Коцца – Файяд, Шотар (Геген, 86) – Норден (Мауасса, 64), Саванье (Жермен, 80), Мавидиди (Хазри, 64) – Ваи (Делайе, 80)
Предупреждения: Мачадо 65 – Ваи 19, Эстев 31
"Ланс" выиграл шестую домашнюю игру кряду, минимально обыграв "Монпелье". При этом третий раз кряду подопечные Франка Эса заканчивают игру со счётом 1:0. Такая серия позволила "кроваво-жёлтым" подняться в топ-3. Если "Марсель" не наберёт очков в Ле Классико завтра, то "Ланс" сохранит своё место на подиуме.
Сегодняшняя игра была абсолютно типична для "Ланса". Даже веселый "Монпелье", в матчах которого уже второй сезон кряду забивается больше всего голов, был напрочь нейтрализован. Прессинг "кроваво-жёлтых" свёл потуги Тежи Саванье и компании аж до одного удара в створ за 90 минут.
В таком сценарии все сводилось к одному единственному вопросу: удастся ли забить хозяевам? Моменты были, хоть и не так много, но гола болельщикам на "Боллар-Делелис" пришлось подождать. Первый час штурма "Монпелье" храбро выстоял. Но после хирургически точных замен Франка Эса во втором тайме мяч наконец побывал в сетку ворот Йонаса Омлина.
Вышедший на замену Уэсли Саид подхватил мяч около 11-метровой отметки, и неотразимо пробил в угол. Примечательно, что момент был организован после контрпрессинга хозяев, вызвавшего потерю от самого Саванье в собственной штрафной. 1:0. "Ланс" в родных стенах неустрашим.
Популярное сейчас
- Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико
- Металлист в топ-3, Прядун догнал Довбика в гонке бомбардиров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Оболонь единолично возглавляет группу, Чернигов отрывается от Скорука. Таблица и результаты тура Первой лиги
- УПЛ. Металлист - Ворскла 3:2. Черный день Ризныка
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс