Лига 1. Ланс поднялся в топ-3 после победы над Монпелье

Лига 1, 11-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Монпелье 1:0

Гол: Саид 67

Ланс: Самба – Айдара, Дансо, Медина – Франковски (Кабот, 59), Самед (Пореба, 90+2), Фофана (Онана, 86), Мачадо – Сотока, Клод-Морис (Кошта, 60) – Опенда (Саид, 60)

Монпелье: Омлин – Тшато, Жюльен, Эстев, Коцца – Файяд, Шотар (Геген, 86) – Норден (Мауасса, 64), Саванье (Жермен, 80), Мавидиди (Хазри, 64) – Ваи (Делайе, 80)

Предупреждения: Мачадо 65 – Ваи 19, Эстев 31

"Ланс" выиграл шестую домашнюю игру кряду, минимально обыграв "Монпелье". При этом третий раз кряду подопечные Франка Эса заканчивают игру со счётом 1:0. Такая серия позволила "кроваво-жёлтым" подняться в топ-3. Если "Марсель" не наберёт очков в Ле Классико завтра, то "Ланс" сохранит своё место на подиуме.

Сегодняшняя игра была абсолютно типична для "Ланса". Даже веселый "Монпелье", в матчах которого уже второй сезон кряду забивается больше всего голов, был напрочь нейтрализован. Прессинг "кроваво-жёлтых" свёл потуги Тежи Саванье и компании аж до одного удара в створ за 90 минут.

В таком сценарии все сводилось к одному единственному вопросу: удастся ли забить хозяевам? Моменты были, хоть и не так много, но гола болельщикам на "Боллар-Делелис" пришлось подождать. Первый час штурма "Монпелье" храбро выстоял. Но после хирургически точных замен Франка Эса во втором тайме мяч наконец побывал в сетку ворот Йонаса Омлина.

Вышедший на замену Уэсли Саид подхватил мяч около 11-метровой отметки, и неотразимо пробил в угол. Примечательно, что момент был организован после контрпрессинга хозяев, вызвавшего потерю от самого Саванье в собственной штрафной. 1:0. "Ланс" в родных стенах неустрашим.