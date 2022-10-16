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Лига 1. Ренн испортил дебют Блана, долгожданная победа Нанта и осечка Ниццы

Франция
(1 голосов)

Результативный день во Франции

Лига 1. Ренн испортил дебют Блана, долгожданная победа Нанта и осечка Ниццы

Фото: Olympique Lyonnais

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Лига 1, 11-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Лион 3:2

Голы: Терье 38, 77, Гуири 47 – Ляказетт 23, 72

Нант, Божуар

Нант – Брест 4:1

Голы: Симон 35 (п), Ганаго 36, Мохамед 70, Сиссоко 88 – Фадига 18

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Ницца 1:1

Голы: да Кошта 42 – Делор 20

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Анже 3:2

Голы: Деягер 10, ван ден Бомен 40 (п), Спирингс 67 – Бенталеб 33, Салама 90+3

Труа, Стад де л’Об

Труа – Аяччо 1:1

Голы: Поросо 76 – Эль Идрисси 88

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