Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Ренн испортил дебют Блана, долгожданная победа Нанта и осечка Ниццы
Результативный день во Франции
Фото: Olympique Lyonnais
Лига 1, 11-й тур
Ренн, Роазон Парк
Ренн – Лион 3:2
Голы: Терье 38, 77, Гуири 47 – Ляказетт 23, 72
Нант, Божуар
Нант – Брест 4:1
Голы: Симон 35 (п), Ганаго 36, Мохамед 70, Сиссоко 88 – Фадига 18
Осер, Аббе-Дешам
Осер – Ницца 1:1
Голы: да Кошта 42 – Делор 20
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – Анже 3:2
Голы: Деягер 10, ван ден Бомен 40 (п), Спирингс 67 – Бенталеб 33, Салама 90+3
Труа, Стад де л’Об
Труа – Аяччо 1:1
Голы: Поросо 76 – Эль Идрисси 88
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