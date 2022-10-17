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Мбаппе ответил на слухи о возможном уходе из ПСЖ

Франция
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Французу прогнозируют смену клуба зимой

Мбаппе ответил на слухи о возможном уходе из ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после матча 11-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (1:0) прокомментировал слухи о якобы его желании покинуть парижский клуб зимой.

"Я счастлив в "ПСЖ" и даже не думал об уходе в январе. Я никак не причастен к той информации, которая появилась вечером перед игрой с "Бенфикой", и был также шокирован ею. Всегда найдутся люди, которые обвинят меня в чем-то, но, что касается этой темы, то я в ней не замешан. В то время, когда она была опубликована, я уже дремал, а мое ближайшее окружение находилось на матче моего младшего брата.

Те слухи, что мы увидели позднее, повергли нас в шок. Но впереди было две игры, поэтому я только сейчас нашел время, чтобы сказать, что это абсолютно ложная информация, я всем доволен", – заявил Мбаппе.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе существует конфликт между партнерами по команде.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Le Figaro

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