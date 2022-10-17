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Когда Мбаппе не эгоист. ПСЖ - Марсель 1:0. Видео обзор матча

Франция
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Смотреть видео обзор матча ПСЖ – Марсель, чемпионат Франции, 16 октября 2022

Когда Мбаппе не эгоист. ПСЖ - Марсель 1:0. Видео обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор центрального матча 11-го тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ принимал Марсель. Это действительно было зрелище! Команды на двоих нанесли более 40 ударов, при этом Марсель играл почти на равных. Единственный гол стал следствием комбинации двух звезд Парижа – Мбаппе не пожалел мяч и отдал пас на Неймара, а тот пробил точно в угол. ПСЖ оторвался от Марселя уже на шесть очков.

Лига 1. 11-й тур

Пари Сен-Жермен – Марсель 1:0

Гол: Неймар 45+1

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В статье: Неймар Марсель Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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