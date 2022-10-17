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Когда Мбаппе не эгоист. ПСЖ - Марсель 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча ПСЖ – Марсель, чемпионат Франции, 16 октября 2022
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор центрального матча 11-го тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ принимал Марсель. Это действительно было зрелище! Команды на двоих нанесли более 40 ударов, при этом Марсель играл почти на равных. Единственный гол стал следствием комбинации двух звезд Парижа – Мбаппе не пожалел мяч и отдал пас на Неймара, а тот пробил точно в угол. ПСЖ оторвался от Марселя уже на шесть очков.
Лига 1. 11-й тур
Пари Сен-Жермен – Марсель 1:0
Гол: Неймар 45+1
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