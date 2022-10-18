Мбаппе заставили опровергнуть слухи о желании уйти из ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе все ещё хочет покинуть клуб, сообщает L`Equipe. Руководство заставило француза опровергнуть слухи об уходе.

До общения журналистов с Мбаппе, клуб послал опровергнуть эти слухи Луиша Кампуша. В прошлый вторник, перед матчем с "Бенфикой", он сказал, что постоянно общается с Килианом и ничего не знает о его желании уйти.

Несмотря на заявление спортивного директора, слухи продолжали распространяться, поэтому в "ПСЖ" решили, что Мбаппе должен опровергнуть их самостоятельно.

Отмечается, что Мбаппе на самом деле ещё не просил клуб продать его в январе, но его окружение сообщает, что желание такое имеет место.

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Напомним, что ранее Мбаппе выступил с заявлением по поводу слухов. "Я счастлив в "ПСЖ" и даже не думал об уходе в январе. Я никак не причастен к той информации, которая появилась вечером перед игрой с "Бенфикой", и был также шокирован ею. Всегда найдутся люди, которые обвинят меня в чем-то, но, что касается этой темы, то я в ней не замешан. В то время, когда она была опубликована, я уже дремал, а мое ближайшее окружение находилось на матче моего младшего брата", – сказал француз.