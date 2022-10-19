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Руководство ПСЖ недовольно, что Килиан диктует клубу свои условия

Франция
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В клубе считают, что желание Мбаппе покинуть клуб – предательство

Руководство ПСЖ недовольно, что Килиан диктует клубу свои условия

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Руководство "ПСЖ" недовольно отношением Килиана Мбаппе к делу и сочло желание покинуть клуб спустя несколько месяцев после продления предательством. Об этом сообщает AS со ссылкой на L`Equipe.

Также парижан не устраивает, что Мбаппе пытается диктовать клубу свои условия.

В мае Килиан продлил контракт с клубом на 2 года.

Ранее сообщалось, что Килиан хочет покинуть клуб, так как и считает что это его предали. Руководство якобы не выполнило обещания, данные ему перед продлением.

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Позже Мбаппе опроверг слухи о желании сменить клуб, но позже появилась информация, что он мог это сделать по просьбе "ПСЖ".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
as.com

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