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Кандидат в президенты Бразилии Лула: Я думаю, Неймар боится, что я узнаю, что Болсонару простил ему долги по налогам

Франция
(1 голосов)

В первом туре Лула обошел нынешнего президента

Кандидат в президенты Бразилии Лула: Я думаю, Неймар боится, что я узнаю, что Болсонару простил ему долги по налогам

Фото: twitter.com/neymarjr

Новина українською

Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио "Лула" да Силва дал интервью ютуб-каналу Flow, в котором, помимо прочего коснулся и темы Неймара.

Ранее Неймар снял тикток в поддержку нынешнего президента Бразилии Болсонару, призвав голосовать за него на выборах. У политика неоднозначная репутация в стране из-за игнорирования коронавируса в разгар пандемии, а также частых случаев полицейского произвола.

"У Неймара есть право голосовать за того, кого он хочет видеть президентом.

Я думаю, он боится, что если я выиграю выборы, то узнаю, что Болсонару простил ему долги по налогам. Я думаю, именно поэтому он меня боится", – смеясь сказал Лула.

Лула набрал в первом туре 48,4% голосов, в то время как Болсонару – 43,2%. Второй тур состоится 30 октября.

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В статье: Бразилия Неймар Жаир Болсонару
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Источник:
france24.com

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