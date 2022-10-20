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Челси хочет подписать Неймара в 2023-м

Франция
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Позиция "синих" по Неймару изменилась, в сравнении с прошлым летом

Челси хочет подписать Неймара в 2023-м

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Челси" заинтересован в подписании нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает El Pais. "Синие" готовы платить бразильцу 40 миллионов евро зарплаты в полном объеме.

"ПСЖ" предложил лондонскому клубу арендовать Неймара этим летом, но в тот момент "Челси" отказался платить более 10 миллионов евро из его зарплаты.

Сейчас же, судя по всему, на мнение руководства "Челси" повлиял прогресс бразильца, в сравнении с прошлым сезоном. Неймар уже превзошел свои статистические показатели прошлого сезона.

В 16 матчах этого сезона у бразильца 12 голов и 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 75 миллионов евро.

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В статье: Неймар Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
goal.com

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