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Гандбольная команда из Израиля отказывается играть свой матч в воскресенье. Они летят смотреть на Маккаби Хайфу в Париже
Несмотря на техническое поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда второго дивизиона Израиля по гандболу "Маккаби Кирьятим" не поедет на матч против "Маккаби" из Димоны. Причина проста – её игроки и болельщики купили билеты на матч "Маккаби Хайфа" с "ПСЖ" и летят в Париж.
Дело в том, что "Маккаби Кирьятим" родом из пригорода Хайфы – Кирьят-Хаима. 6 игроков гандбольного клуба и неопределенное количество болельщиков уже купили билеты на матч их практически родной команды с "ПСЖ" во вторник и собираются лететь в Париж.
"Кирьятим" должен был играть в воскресенье, но уже сообщил о неявке. Клуб накажут техническим поражением.
Команда выступила с заявлением, что просила клуб из Димоны о переносе матча, но получила отказ.
"Мы отличаемся от других команд Израиля. Все наши игроки и тренер работают в клубе добровольно и не получают зарплату", – говорится в заявлении.
Матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Маккаби Хайфа" начнется 25 октября в 22:00.
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