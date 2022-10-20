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Гандбольная команда из Израиля отказывается играть свой матч в воскресенье. Они летят смотреть на Маккаби Хайфу в Париже

Франция
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Несмотря на техническое поражение

Гандбольная команда из Израиля отказывается играть свой матч в воскресенье. Они летят смотреть на Маккаби Хайфу в Париже

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда второго дивизиона Израиля по гандболу "Маккаби Кирьятим" не поедет на матч против "Маккаби" из Димоны. Причина проста – её игроки и болельщики купили билеты на матч "Маккаби Хайфа" с "ПСЖ" и летят в Париж.

Дело в том, что "Маккаби Кирьятим" родом из пригорода Хайфы – Кирьят-Хаима. 6 игроков гандбольного клуба и неопределенное количество болельщиков уже купили билеты на матч их практически родной команды с "ПСЖ" во вторник и собираются лететь в Париж.

"Кирьятим" должен был играть в воскресенье, но уже сообщил о неявке. Клуб накажут техническим поражением.

Команда выступила с заявлением, что просила клуб из Димоны о переносе матча, но получила отказ.

"Мы отличаемся от других команд Израиля. Все наши игроки и тренер работают в клубе добровольно и не получают зарплату", – говорится в заявлении.

Матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Маккаби Хайфа" начнется 25 октября в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов Маккаби (Хайфа) Пари Сен-Жермен (Париж)
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