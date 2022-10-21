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Месси признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября
Болельщики сделали свой выбор
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентина Лионель Месси признан лучшим игроком сентября в Лиге 1, сообщает Trophées UNFP.
Аргентинец победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. 35-летний форвард опередил игрока "Лорьяна" Данго Уаттара (31%) и футболиста "Лилля" Джонатана Дэвида (12%).
В прошлом месяце Месси принял участие в трех матчах чемпионата Франции, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Напомним, что в августе приз игрока месяца получил представитель "ПСЖ" Неймар.
Il a laissé sa place à un frenchie pour l'autre distinction de la semaine, mais Messi est toujours au top ????— UNFP (@UNFP) October 20, 2022
2 nominations et une distinction en deux mois pour l'argentin ????????
Il est votre lauréat du Trophée du Joueur du Mois de septembre ????#TropheesUNFP pic.twitter.com/BPHrWSy5aQ
With 1 goal and 3 assists, your @UNFP Player of the Month award winner for September is...— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 20, 2022
✨ ???????????????????????? ???????????????????? ✨#TrophéesUNFP #FUT23 #POTM | @ea_fifa_france pic.twitter.com/7gLHFDbzSn
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