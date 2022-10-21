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Месси признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября

Франция
(1 голосов)

Болельщики сделали свой выбор

Месси признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентина Лионель Месси признан лучшим игроком сентября в Лиге 1, сообщает Trophées UNFP.

Аргентинец победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. 35-летний форвард опередил игрока "Лорьяна" Данго Уаттара (31%) и футболиста "Лилля" Джонатана Дэвида (12%).

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В прошлом месяце Месси принял участие в трех матчах чемпионата Франции, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Напомним, что в августе приз игрока месяца получил представитель "ПСЖ" Неймар.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Trophées UNFP

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