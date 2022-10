Месси признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентина Лионель Месси признан лучшим игроком сентября в Лиге 1, сообщает Trophées UNFP.

Аргентинец победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. 35-летний форвард опередил игрока "Лорьяна" Данго Уаттара (31%) и футболиста "Лилля" Джонатана Дэвида (12%).

В прошлом месяце Месси принял участие в трех матчах чемпионата Франции, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Напомним, что в августе приз игрока месяца получил представитель "ПСЖ" Неймар.

With 1 goal and 3 assists, your @UNFP Player of the Month award winner for September is...



