Звездный французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры. "Мяч останавливается, а чувство внутри меня нет. Благодарю всех за это приключение", - написал Франк на своей странице в Instagram.

До последнего времени 39-летний Рибери был на контракте в итальянском клубе "Салернитана", впрочем в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче.

Франк начал карьеру в 2001 году в клубе "Булонь". Затем последовало несколько французских середняков и "Галатасарай", из которого он перешел в "Марсель". Именно в прованском клубе он стал одним из самых заметных игроков в Европе, которого в итоге подписала "Бавария".

За мюнхенцев Рибери выступал в течение 12 сезонов, девять раз выигрывал чемпионат Германии, шесть раз национальный кубок, в 2013-м торжествовал в Лиге Чемпионов. В сезоне 2012/13 был одним из главных претендентов на Золотой мяч, но награда в итоге досталась Криштиану Роналду. Со сборной Франции играл в финале ЧМ-2006.

В общей сложности Рибери за свою карьеру сыграл 632 матча на клубном уровне, в которых забил 151 гол и отдал 224 результативных передачи. Еще 81 матч сыграл за сборную Франции (забил 16 голов).