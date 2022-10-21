  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Франк Рибери объявил о завершении карьеры
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франк Рибери объявил о завершении карьеры

Франция
(2 голосов)

Легенда европейского футбола

Франк Рибери объявил о завершении карьеры

фото - Getty Images

Новина українською

Звездный французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры. "Мяч останавливается, а чувство внутри меня нет. Благодарю всех за это приключение", - написал Франк на своей странице в Instagram.

До последнего времени 39-летний Рибери был на контракте в итальянском клубе "Салернитана", впрочем в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче.

Франк начал карьеру в 2001 году в клубе "Булонь". Затем последовало несколько французских середняков и "Галатасарай", из которого он перешел в "Марсель". Именно в прованском клубе он стал одним из самых заметных игроков в Европе, которого в итоге подписала "Бавария".

За мюнхенцев Рибери выступал в течение 12 сезонов, девять раз выигрывал чемпионат Германии, шесть раз национальный кубок, в 2013-м торжествовал в Лиге Чемпионов. В сезоне 2012/13 был одним из главных претендентов на Золотой мяч, но награда в итоге досталась Криштиану Роналду. Со сборной Франции играл в финале ЧМ-2006.

В общей сложности Рибери за свою карьеру сыграл 632 матча на клубном уровне, в которых забил 151 гол и отдал 224 результативных передачи. Еще 81 матч сыграл за сборную Франции (забил 16 голов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Франк Рибери Марсель Салернитана
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
armik (Киев)
21.10.2022 в 16:05
Років 10, як треба було
Ответить
0
0
S_Shvets (Киев)
21.10.2022 в 16:16
Ем, тобто в 2012-му? В рік, коли Рібері разом з Баварією виграли і Бундеслігу і Лігу Чемпіонів, і він мав отримати Золотий м'яч?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде