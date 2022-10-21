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Лига 1. Десятая победа ПСЖ, броманс Месси и Мбаппе

Франция
(3 голосов)

Парочка справилась и без Неймара

Лига 1. Десятая победа ПСЖ, броманс Месси и Мбаппе

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 12-й тур

Аяччо, Франсуа Коти

Аяччо – ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе 24, 82, Месси 78

Аяччо: Лерой – Юссуф, Гонсалес, Авинель, Коне (Исмаэль, 74) – Байала (Нури, 57), Маркетти, Кутадёр, Белаили (Мангани, 83) – Эль Идрисси (Баррето, 74), Муссити-Око (Амума, 57)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Мукиеле, Маркиньос (Битшиабу, 84), Бернат – Фабиан, Верратти, Саншеш (Витинья, 62) – Солер (Сарабия, 71) – Месси, Мбаппе (Экитике, 83)

Предупреждение: Верратти 22

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В статье: Аяччо Пари Сен-Жермен (Париж)
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