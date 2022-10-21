Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Десятая победа ПСЖ, броманс Месси и Мбаппе
Парочка справилась и без Неймара
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1, 12-й тур
Аяччо, Франсуа Коти
Аяччо – ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе 24, 82, Месси 78
Аяччо: Лерой – Юссуф, Гонсалес, Авинель, Коне (Исмаэль, 74) – Байала (Нури, 57), Маркетти, Кутадёр, Белаили (Мангани, 83) – Эль Идрисси (Баррето, 74), Муссити-Око (Амума, 57)
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Мукиеле, Маркиньос (Битшиабу, 84), Бернат – Фабиан, Верратти, Саншеш (Витинья, 62) – Солер (Сарабия, 71) – Месси, Мбаппе (Экитике, 83)
Предупреждение: Верратти 22
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но на новых условиях
- Официально: Матч Динамо - Ворскла пройдет в Киеве
- Серия Лунина закончилась? Анчелотти заявил, что Куртуа полностью здоров
- Гандбольная команда из Израиля отказывается играть свой матч в воскресенье. Они летят смотреть на Маккаби Хайфу в Париже
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн