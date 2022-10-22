Месси набрал 19 очков по системе гол+пас в 15 матчах сезона

"ПСЖ" разгромил в гостях "Аяччо" (3:0) в рамках 12-го тура Лиги 1. Месси сделал 1+2 по системе гол+пас.

Итого у аргентинца 19 очков по системе гол+пас в 15-ти матчах этого сезона. Аргентинец забил 9 голов и отдал 10 голевых передач. Он лучший ассистент Лиги 1.

В гонке бомбардиров чемпионата Франции Лионель ниже – 6-я строчка с 6-ю голами в 12-ти турах.

Для сравнения, за весь прошлый сезон Лионель забил 11 голов и отдал 15 голевых передач во всех турнирах.