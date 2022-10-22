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Классическое издевательство. ВИДЕО, как Месси и Мбаппе вдвоем разорвали оборону Аяччо

Франция
(1 голосов)

Килиан в роли ассистента, но с ключевой ролью

Классическое издевательство. ВИДЕО, как Месси и Мбаппе вдвоем разорвали оборону Аяччо

фото - Getty Images

Новина українською

У ПСЖ не было проблем в поединке с Аяччо в 12-м туре французской Лиги 1. Гранд одержал победу со счетом 3:0, при этом все три мяча организовали Месси и Мбаппе. Дважды Лео ассистировал Килиану, однажды наоборот. Именно на гол аргентинца обратим ваше внимание. Вернее то, как он был организован. Месси обыгрался с Мбаппе, тот через частокол ног вернул пас пяткой, Лионель на квадратном метре обыграл голкипера и забросил в пустую сетку. Очень эффектно!

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе лучшие голы
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
22.10.2022 в 09:06
Гений!
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