Франция
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Классическое издевательство. ВИДЕО, как Месси и Мбаппе вдвоем разорвали оборону Аяччо
Килиан в роли ассистента, но с ключевой ролью
фото - Getty Images
У ПСЖ не было проблем в поединке с Аяччо в 12-м туре французской Лиги 1. Гранд одержал победу со счетом 3:0, при этом все три мяча организовали Месси и Мбаппе. Дважды Лео ассистировал Килиану, однажды наоборот. Именно на гол аргентинца обратим ваше внимание. Вернее то, как он был организован. Месси обыгрался с Мбаппе, тот через частокол ног вернул пас пяткой, Лионель на квадратном метре обыграл голкипера и забросил в пустую сетку. Очень эффектно!
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Siren05 (Мариуполь)
22.10.2022 в 09:06
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