Классическое издевательство. ВИДЕО, как Месси и Мбаппе вдвоем разорвали оборону Аяччо

У ПСЖ не было проблем в поединке с Аяччо в 12-м туре французской Лиги 1. Гранд одержал победу со счетом 3:0, при этом все три мяча организовали Месси и Мбаппе. Дважды Лео ассистировал Килиану, однажды наоборот. Именно на гол аргентинца обратим ваше внимание. Вернее то, как он был организован. Месси обыгрался с Мбаппе, тот через частокол ног вернул пас пяткой, Лионель на квадратном метре обыграл голкипера и забросил в пустую сетку. Очень эффектно!