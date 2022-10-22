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Галтье: Месси - лучший игрок в истории футбола. Он абсолютно неэгоистичен

Франция
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Коуч высоко оценил качества аргентинца

Галтье: Месси - лучший игрок в истории футбола. Он абсолютно неэгоистичен

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье дал комментарий после матча Лиги 1 с "Аяччо" (3:0):

"Победа всегда важна. Такие матчи всегда проходят непросто, и первые 25 минут "Аяччо" оказывал на нас давление. Когда давление ослабло, мы стали чаще владеть мячом и создавать моменты, один из них был реализован.

Во втором тайме ритм игры стал менее интенсивным, и мы показали техническое мастерство. Мы упустили несколько моментов, и это дало "Аяччо" надежду, но в концовке мы забили два великолепных гола, один из них на счету Месси.

Люди приходят на стадион, чтобы увидеть игру Лео. Он лучший игрок в истории футбола. Ему нравится играть с партнерами, у него есть желание играть на них, он абсолютно неэгоистичен. В эпизоде со вторым голом он сыграл просто шикарно", - сказал Гальтье.

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В статье: Лионель Месси Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L’Équipe

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