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ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта с Месси

Франция
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Аргентинец может пролонгировать текущее соглашение

ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта с Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный советник "ПСЖ" Луиш Кампуш ведет переговоры с аргентинским вингером Лионелем Месси о новом контракте с клубом.

Переговоры начались несколько недель назад, но все еще находятся в начальной стадии. Пока позиция Месси неизвестна, но он прекрасно чувствует себя в Париже и наслаждается жизнью во Франции.

Сообщается, что 35-летний аргентинец будет серьезно обсуждать свое будущее уже по завершении чемпионата мира в Катаре.

Ранее в СМИ распространялась информация, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта пообещал Месси, что попытается вернуть его в каталонский клуб.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Луиш Кампуш
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Источник:
Le10Sport

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