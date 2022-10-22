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ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта с Месси
Аргентинец может пролонгировать текущее соглашение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный советник "ПСЖ" Луиш Кампуш ведет переговоры с аргентинским вингером Лионелем Месси о новом контракте с клубом.
Переговоры начались несколько недель назад, но все еще находятся в начальной стадии. Пока позиция Месси неизвестна, но он прекрасно чувствует себя в Париже и наслаждается жизнью во Франции.
Сообщается, что 35-летний аргентинец будет серьезно обсуждать свое будущее уже по завершении чемпионата мира в Катаре.
Ранее в СМИ распространялась информация, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта пообещал Месси, что попытается вернуть его в каталонский клуб.
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