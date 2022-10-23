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Лига 1. Очередная победа Ренна и осечка Лорьяна

Франция
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"Ренн" добыл четвёртую победу кряду

Лига 1. Очередная победа Ренна и осечка Лорьяна

Фото: Stade Rennais F.C. , Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 12-й тур

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Ренн 1:2

Голы: Салама 53 – Гуири 43, Майер 90+3 (п)

Труа, Стад де Лоб

Труа – Лорьян 2:2

Голы: Лапорт 34 (аг), Лопеш 61 – Диарра 50, Буагар 81

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Страсбур 2:2

Голы: Руо 44, Деягер 55 – Мотхиба 65, Гамейро 73

Удаление: Николайсен (хозяева)

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Брест 1:3

Голы: Аллевина 89 – Кастильо 15 (п), Онора 54, Ле Дуарон 68

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В статье: Лорьян Ренн Брест Страсбур Клермон (Клермон-Ферран)
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