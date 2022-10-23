Франция
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Лига 1. Очередная победа Ренна и осечка Лорьяна
"Ренн" добыл четвёртую победу кряду
Фото: Stade Rennais F.C. , Twitter
Лига 1. 12-й тур
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Ренн 1:2
Голы: Салама 53 – Гуири 43, Майер 90+3 (п)
Труа, Стад де Лоб
Труа – Лорьян 2:2
Голы: Лапорт 34 (аг), Лопеш 61 – Диарра 50, Буагар 81
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – Страсбур 2:2
Голы: Руо 44, Деягер 55 – Мотхиба 65, Гамейро 73
Удаление: Николайсен (хозяева)
Клермон, Габриэль Монпье
Клермон – Брест 1:3
Голы: Аллевина 89 – Кастильо 15 (п), Онора 54, Ле Дуарон 68
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