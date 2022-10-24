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Месси – второй по зарплатам в ПСЖ. Ему платят 41 миллион евро в год

Франция
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Также он платит меньшее количество налогов

Месси – второй по зарплатам в ПСЖ. Ему платят 41 миллион евро в год

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jun Sato/WireImage

Новина українською

Le Parisien вслед за зарплатой нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе опубликовал жалование Лионеля Месси и Неймара. Аргентинец, в отличии от партнеров, платит меньше налогов.

Лионель Месси пришел в клуб летом 2021-го на правах свободного агента и подписал соглашение на 2 сезона. За год аргентинец получает 41 миллион евро, что делает его вторым самым высокооплачиваемым футболистом "ПСЖ".

Следом идет Неймар. Его переход в "ПСЖ" летом 2017-го за 222 миллиона евро до сих пор является трансферным рекордом. Бразилец получает 36 миллионов евро после вычета налогов.

Отмечается, что Лионель не является налоговым резидентом Франции и таким образом платит меньше налогов. Если из зарплаты Неймара и Мбаппе "грязными" вычитается 49% налогов, то аргентинец платит всего 30%.

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В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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