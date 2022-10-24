Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси – второй по зарплатам в ПСЖ. Ему платят 41 миллион евро в год
Также он платит меньшее количество налогов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jun Sato/WireImage
Le Parisien вслед за зарплатой нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе опубликовал жалование Лионеля Месси и Неймара. Аргентинец, в отличии от партнеров, платит меньше налогов.
Лионель Месси пришел в клуб летом 2021-го на правах свободного агента и подписал соглашение на 2 сезона. За год аргентинец получает 41 миллион евро, что делает его вторым самым высокооплачиваемым футболистом "ПСЖ".
Следом идет Неймар. Его переход в "ПСЖ" летом 2017-го за 222 миллиона евро до сих пор является трансферным рекордом. Бразилец получает 36 миллионов евро после вычета налогов.
Отмечается, что Лионель не является налоговым резидентом Франции и таким образом платит меньше налогов. Если из зарплаты Неймара и Мбаппе "грязными" вычитается 49% налогов, то аргентинец платит всего 30%.
Популярное сейчас
- Шахтер сыграет за выход в плей-офф, последний шанс Динамо. Расписание футбола на 24-30 октября
- Про иранские дроны, ЯО, сроки возвращения Херсона и запас ракет рф. Главное из интервью Буданова
- Ничья Динамо, осечка Арсенала, разгром от Барсы. Главные новости за 23 октября
- Металлист сыграет с Днепром-1, встреча Динамо и Ворсклы. Расписание футбола на 21-23 октября
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+