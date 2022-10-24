Месси – второй по зарплатам в ПСЖ. Ему платят 41 миллион евро в год

Le Parisien вслед за зарплатой нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе опубликовал жалование Лионеля Месси и Неймара. Аргентинец, в отличии от партнеров, платит меньше налогов.

Лионель Месси пришел в клуб летом 2021-го на правах свободного агента и подписал соглашение на 2 сезона. За год аргентинец получает 41 миллион евро, что делает его вторым самым высокооплачиваемым футболистом "ПСЖ".

Следом идет Неймар. Его переход в "ПСЖ" летом 2017-го за 222 миллиона евро до сих пор является трансферным рекордом. Бразилец получает 36 миллионов евро после вычета налогов.

Отмечается, что Лионель не является налоговым резидентом Франции и таким образом платит меньше налогов. Если из зарплаты Неймара и Мбаппе "грязными" вычитается 49% налогов, то аргентинец платит всего 30%.