ПСЖ готовится подать в суд на Le Parisien за публикацию о контракте Мбаппе на 630 миллионов евро

"Пари Сен-Жермен" полностью отрицает сообщение Le Parisien о том, что Килиан Мбаппе за три года получит около 630 миллионов евро. Об этом информирует Фабрицио Романо.

Кроме того, в клубе рассматривают возможность обращения в суд.

Напомним, что ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе по подписанному в мае этого года контракту, за 3 года получит около 636 миллионов евро. В эту сумму включены разнообразные бонусы.

Минимальная выплата за первый сезон – 72 млн. Подписной бонус – 180 миллионов, которые выплатят в трех частях.

Paris Saint-Germain have denied French press stories on Mbappé’s contract worth €630m gross in 3 years. ???? #PSG



“PSG confirms story is completely wrong with not a single detail being correct”, statement says.



Been told Paris Saint-Germain are also considering all legal action. pic.twitter.com/0ZpPAb88DR