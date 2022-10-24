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ПСЖ готовится подать в суд на Le Parisien за публикацию о контракте Мбаппе на 630 миллионов евро

Франция
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В Париже отрицают информацию

ПСЖ готовится подать в суд на Le Parisien за публикацию о контракте Мбаппе на 630 миллионов евро

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" полностью отрицает сообщение Le Parisien о том, что Килиан Мбаппе за три года получит около 630 миллионов евро. Об этом информирует Фабрицио Романо.

"ПСЖ" подтверждает, что история совершенно неверна, ни одна деталь не соответствует действительности", – говорится в заявлении клуба.

Кроме того, в клубе рассматривают возможность обращения в суд.

Напомним, что ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе по подписанному в мае этого года контракту, за 3 года получит около 636 миллионов евро. В эту сумму включены разнообразные бонусы.

Минимальная выплата за первый сезон – 72 млн. Подписной бонус – 180 миллионов, которые выплатят в трех частях.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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