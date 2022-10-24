Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ хочет предложить Месси контракт до 2024-го с опцией продления ещё на год
Парижане работают над продлением аргентинца
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Пари Сен-Жермен" работает над продлением контракта с Лионелем Месси, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien. Новое соглашение должно быть рассчитано до 2024-го.
При этом, в контракте будет присутствовать опция продления до 2025-го.
Текущее же соглашение Лионеля рассчитано до конца этого сезона. И Месси не против продления.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хотела бы вернуть Лионеля, но непосредственно с ним никто не связывался.
В этом сезоне он провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач.
???? Le PSG travaille sur la prolongation du contrat de Leo Messi !— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 24, 2022
La proposition : une nouvelle année + une possible année supplémentaire en option, soit jusqu’en 2025. Le club travaille sur le volet financier. ????????????
L’idée ne serait pas pour déplaire au joueur.
(Le Parisien)
Популярное сейчас
- Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября
- Главный военком Киева: Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет
- Про иранские дроны, ЯО, сроки возвращения Херсона и запас ракет рф. Главное из интервью Буданова
- Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+