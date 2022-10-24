ПСЖ хочет предложить Месси контракт до 2024-го с опцией продления ещё на год

"Пари Сен-Жермен" работает над продлением контракта с Лионелем Месси, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien. Новое соглашение должно быть рассчитано до 2024-го.

При этом, в контракте будет присутствовать опция продления до 2025-го.

Текущее же соглашение Лионеля рассчитано до конца этого сезона. И Месси не против продления.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хотела бы вернуть Лионеля, но непосредственно с ним никто не связывался.

В этом сезоне он провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач.