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ПСЖ хочет предложить Месси контракт до 2024-го с опцией продления ещё на год

Франция
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Парижане работают над продлением аргентинца

ПСЖ хочет предложить Месси контракт до 2024-го с опцией продления ещё на год

Фото: twitter.com/PSG_inside

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"Пари Сен-Жермен" работает над продлением контракта с Лионелем Месси, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien. Новое соглашение должно быть рассчитано до 2024-го.

При этом, в контракте будет присутствовать опция продления до 2025-го.

Текущее же соглашение Лионеля рассчитано до конца этого сезона. И Месси не против продления.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хотела бы вернуть Лионеля, но непосредственно с ним никто не связывался.

В этом сезоне он провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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