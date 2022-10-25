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Зидан анонсировал своё возвращение к тренерской работе
Во главе какого клуба вы бы хотели его увидеть?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Известный в прошлом футболист Зинедин Зидан сообщил, что в ближайшее время готов вернуться к работе тренера.
"Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе", — приводит слова француза RMC Sport.
Напомним, что 50-летний Зидан находится без работы с июня 2021 года, когда покинул мадридский "Реал". Испанский коллектив был единственным клубом в тренерской карьере специалиста.
Под его руководством "сливочные" трижды подряд выигрывали Лигу чемпионов (сезон 2015/16, 2016/17,2017/18). Вместе с Зиданом "Реал" по два раза также брал чемпионство Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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