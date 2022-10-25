Неймар не хочет вмешиваться в скандалы вокруг ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Неймар не хочет распыляться и фокусируется только на футболе, сообщает Sport.ft. Близкие к бразильцу люди считают, что так на него влияет приближение чемпионата мира в Катаре.

В окружении Неймара описывают как спокойного человека. Он не хочет вмешиваться в окружающие "ПСЖ" скандалы. Бразилец хочет показывать свой лучший футбол.

В этом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 16 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. За весь прошлый сезон (28 матчей) бразилец забил 13 мячей и отдал 8 голевых передач.