Месси забил за 16 игр этого сезона столько же, сколько за 34 игры прошлого

Лионель Месси оформил дубль и отдал 2 голевые передачи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Маккаби" Хайфа (7:2). Эти голы стали его 10-м и 11-м, а голевые передачи – 11-й и 12-й в 16-ти матчах текущего сезона.

Именно 11 мячей он забил за 34 матча прошлого сезона – первого в "ПСЖ". Тогда же он отдал 15 голевых передач.

Всего у Лионеля 23 результативных действия в 16 играх этого сезона. Это самый высокий показатель в составе "ПСЖ".

PSG's last 18 UEFA Champions League goals have been scored by Kylian Mbappé (10), Lionel Messi (6) or Neymar (2) dating back to last season.



Messi has scored as many goals (11) this season in 16 games in all competitions as he did in all of last season in 34 games. pic.twitter.com/VIPg6PujKI