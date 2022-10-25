Месси забил за 16 игр этого сезона столько же, сколько за 34 игры прошлого

Лионель Месси оформил дубль и отдал 2 голевые передачи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Маккаби" Хайфа (7:2). Эти голы стали его 10-м и 11-м, а голевые передачи – 11-й и 12-й в 16-ти матчах текущего сезона.

Именно 11 мячей он забил за 34 матча прошлого сезона – первого в "ПСЖ". Тогда же он отдал 15 голевых передач.

Всего у Лионеля 23 результативных действия в 16 играх этого сезона. Это самый высокий показатель в составе "ПСЖ".