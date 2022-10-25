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Месси забил за 16 игр этого сезона столько же, сколько за 34 игры прошлого

Франция
Обновлено
(4 голосов)

Аргентинец адаптировался

Месси забил за 16 игр этого сезона столько же, сколько за 34 игры прошлого

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Amir Levy

Новина українською

Лионель Месси оформил дубль и отдал 2 голевые передачи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Маккаби" Хайфа (7:2). Эти голы стали его 10-м и 11-м, а голевые передачи – 11-й и 12-й в 16-ти матчах текущего сезона.

Именно 11 мячей он забил за 34 матча прошлого сезона – первого в "ПСЖ". Тогда же он отдал 15 голевых передач.

Всего у Лионеля 23 результативных действия в 16 играх этого сезона. Это самый высокий показатель в составе "ПСЖ".

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Маккаби (Хайфа) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
26.10.2022 в 00:15
Головне потрапивши у новий клуб не кричати "Я суперзірка!", а доводити це своїми діями на полі. Так коли тобі за 30 важко пристосовуватися до іншої команди та видавати до тридцятирічний обсяг робіт... Але коли в тебе висока майстерність та футбольний інтелект, то можна і далі радувати справжніх поціновувачів гри.
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
26.10.2022 в 00:19
Прикро,що тебе Мессі не почує та не прислухається...А значить скоро закінчить з футболом...
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+1
0
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Loader (Днепр)
26.10.2022 в 00:02
Ave, Caesar, morituri te salutant!
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0
-2

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