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Месси забил за 16 игр этого сезона столько же, сколько за 34 игры прошлого
Аргентинец адаптировался
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Amir Levy
Лионель Месси оформил дубль и отдал 2 голевые передачи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Маккаби" Хайфа (7:2). Эти голы стали его 10-м и 11-м, а голевые передачи – 11-й и 12-й в 16-ти матчах текущего сезона.
Именно 11 мячей он забил за 34 матча прошлого сезона – первого в "ПСЖ". Тогда же он отдал 15 голевых передач.
Всего у Лионеля 23 результативных действия в 16 играх этого сезона. Это самый высокий показатель в составе "ПСЖ".
PSG's last 18 UEFA Champions League goals have been scored by Kylian Mbappé (10), Lionel Messi (6) or Neymar (2) dating back to last season.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 25, 2022
Messi has scored as many goals (11) this season in 16 games in all competitions as he did in all of last season in 34 games. pic.twitter.com/VIPg6PujKI
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