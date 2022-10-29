Фейерверк звездных голов и проблемы защиты. Видео, как ПСЖ перестрелял Труа в матче Лиги 1 (4:3)

Если бы ПСЖ выигрывал матч за матчем рутинно, болельщикам было бы скучно. Поэтому иногда полезно проводить такие веселые, безумные, результативные матчи. За ПСЖ отличилось супер-звездное трио Мбаппе-Неймар-Месси, но и защита изрядно наломала дров. Чем пользовался "Труа".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги 1.

Лига 1, 13-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – "Труа" 4:3

Голы: Солер 24, Месси 55, Неймар 62, Мбаппе 77 (п) – Балде 3, 52, Палаверса 88