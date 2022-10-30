ПСЖ хочет достичь соглашения о двухлетнем контракте с Месси до начала ЧМ-2022

Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси сроком на два года. Об этом сообщает Sport.es.

Но важным условием является достижение договоренности с аргентинцем еще до начала Чемпионата мира в Катаре, запланированного с 20 ноября по 18 декабря. Представители клуба уже вели неофициальное общение с футболистом, но пока до согласия не пришли.

Подписание нового контракта парижане хотят осуществить после Мундиаля

Для ПСЖ важно, чтобы именно этот клуб стал последним в карьере Месси из-за экономической выгоды и имиджевой составляющей.

В то же время, как отмечает вышеупомянутый испанский источник, предусмотренный дополнительный год при подписании действующего контракта (2+1) практически фиктивен. Чтобы продлить действие этого соглашения, нужно согласие сразу обеих сторон.

Отметим, что в этом сезоне на счету Месси 11 голов и 12 ассистов в 16 матчах во всех турнирах.