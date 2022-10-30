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ПСЖ хочет достичь соглашения о двухлетнем контракте с Месси до начала ЧМ-2022
А подписать его позже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси сроком на два года. Об этом сообщает Sport.es.
Но важным условием является достижение договоренности с аргентинцем еще до начала Чемпионата мира в Катаре, запланированного с 20 ноября по 18 декабря. Представители клуба уже вели неофициальное общение с футболистом, но пока до согласия не пришли.
Подписание нового контракта парижане хотят осуществить после Мундиаля
Для ПСЖ важно, чтобы именно этот клуб стал последним в карьере Месси из-за экономической выгоды и имиджевой составляющей.
В то же время, как отмечает вышеупомянутый испанский источник, предусмотренный дополнительный год при подписании действующего контракта (2+1) практически фиктивен. Чтобы продлить действие этого соглашения, нужно согласие сразу обеих сторон.
Отметим, что в этом сезоне на счету Месси 11 голов и 12 ассистов в 16 матчах во всех турнирах.
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