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ПСЖ хочет достичь соглашения о двухлетнем контракте с Месси до начала ЧМ-2022

Франция
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А подписать его позже

ПСЖ хочет достичь соглашения о двухлетнем контракте с Месси до начала ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси сроком на два года. Об этом сообщает Sport.es.

Но важным условием является достижение договоренности с аргентинцем еще до начала Чемпионата мира в Катаре, запланированного с 20 ноября по 18 декабря. Представители клуба уже вели неофициальное общение с футболистом, но пока до согласия не пришли.

Подписание нового контракта парижане хотят осуществить после Мундиаля

Для ПСЖ важно, чтобы именно этот клуб стал последним в карьере Месси из-за экономической выгоды и имиджевой составляющей.

В то же время, как отмечает вышеупомянутый испанский источник, предусмотренный дополнительный год при подписании действующего контракта (2+1) практически фиктивен. Чтобы продлить действие этого соглашения, нужно согласие сразу обеих сторон.

Отметим, что в этом сезоне на счету Месси 11 голов и 12 ассистов в 16 матчах во всех турнирах.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Sport.Es

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