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Лига 1. Ренн продлил успешную серию, Монако вернулся на победную тропу

Франция
(1 голосов)

Пятая кряду победа команды Брюно Женезьо

Лига 1. Ренн продлил успешную серию, Монако вернулся на победную тропу

Фото: Stade Rennais F.C. , Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 13-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн - Монпелье 3:0

Голы: Терье 15, Калимуэндо 23, Гуири 85

Монако, Стад Луи II

Монако - Анже 2:0

Голы: Эмболо 54, Головин 70

Нант, Божуар

Нант – Клермон 1:1

Голы: Мохамед 73 - Боржес 54

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Аяччо 1:0

Гол: Сахи 8

Удаления: Ньянг 56 – Авинель 62

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Реймс 0:0

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В статье: Реймс Осер (Осер) Монпелье Ренн Аяччо Брест Монако Нант Клермон (Клермон-Ферран) Анже
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