Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Ренн продлил успешную серию, Монако вернулся на победную тропу
Пятая кряду победа команды Брюно Женезьо
Фото: Stade Rennais F.C. , Twitter
Лига 1, 13-й тур
Ренн, Роазон Парк
Ренн - Монпелье 3:0
Голы: Терье 15, Калимуэндо 23, Гуири 85
Монако, Стад Луи II
Монако - Анже 2:0
Голы: Эмболо 54, Головин 70
Нант, Божуар
Нант – Клермон 1:1
Голы: Мохамед 73 - Боржес 54
Осер, Аббе-Дешам
Осер – Аяччо 1:0
Гол: Сахи 8
Удаления: Ньянг 56 – Авинель 62
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Реймс 0:0
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