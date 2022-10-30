Лион – Лилль 1:0. Ляказетт обокрал догов

"Лион" прервал удачную серию "Лилля", на жилах вырвав вторую кряду победу после назначения Лорана Блана. Снова роль главного героя взял на себя Александер Ляказетт, забивший единственный мяч в поединке. Неделю назад капитан также забил победный мяч в ворота "Монпелье" на 90-й минуте. Таким образом "ткачи" набирают 20 очков, и вплотную подбираются к "догам", опережающих сегодняшнего соперника на 2 пункта.

"Лион" снова вышел в схеме 5-3-2 со ставкой на надёжность в обороне. Такая формация должна расстраивать не только Тете, который в третий раз кряду оказался на лавке, но и болельщиков на "Парк Олимпик Лионне". "Ткачи" выглядели крайне уныло впереди, несмотря на все попытки Ляказетта и Дембеле, а проблемы в обороне количеством решить не удалось.

Тем не менее, на перерыв команды ушли с нулями на табло. Джонатан Дэвид имел единственный реальный шанс на две команды, но его остроумный парашют через Антони Лопеша приняла на себя перекладина. Также гости периодически отстреливались на стандартах. "Лион" за всю в этом компоненте не придумал даже одного удара.

"Лилль" острожно, но плавно накатывал, и постепенно всё ближе приближался к воротам хозяев. Переход Блана на 4-4-2 сделал "Лион" ещё уязвимее, и после пары перегрузов центра поля ещё по шикарному шансу было у Эйнджела Гомеса, и у того же Дэвида. Но оба молодых парня пробили неубедительно, и Лопеш их удары парировал. "Доги" транжирили моменты, а затем неожиданно для всех пропустили на ровном месте.

"Лион" быстро разыграл штрафной в центре поля, Рен-Аделаид вырезал шикарную диагональ на Тальяфико в коробку, а аргентинец прострелил вдоль вратарской на одинокого Ляказетта. Для капитана не составило труда оформить восьмой гол после возвращения в Лигу 1.

1:0. Единственное, что сделал убедительно "Лион" в этой встрече, так это отбил финальный штурм в последние 15 минут. До этого игра команды Блана выглядела абсолютно безыдейно, в духе Жозе Моуриньо образца топовых матчей в "Роме", когда "волки" отбиваются с единственной надеждой - отыграть на нули. "Лиону" удалось превзойти эту задачу, но надолго такого запала не хватит. "Лилль" оборвал 3-матчевую победную серию, но Паулу Фонсеку в этом винить сложно - его команда показала очень приличный футбол.

Лига 1, 13-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Лилль 1:0

Гол: Ляказетт 74

Лион: Лопеш - Дамьен (Лепенан, 46), Боатенг, Люкеба – Гюсто, Какре (Февр, 72), Тиаго Энрике, Ауар (Рен-Аделаид, 66), Тальяфико – Дембеле (Токо Экамби, 66), Ляказетт (Шерки, 87)

Лилль: Шевалье - Диаките, Фонте, Джало (Зедадка, 86), Исмаили (Алессандро, 46) – Андре, А. Гомеш (Байо, 86) – Веа (Унас, 70), Э. Гомес (Бамба, 70), Кабелла – Дэвид

Предупреждения: Дамьен 41, Лепенан 51, Люкеба 67 – Дэвид 48