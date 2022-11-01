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Мбаппе хотел бы поиграть в атаке с 20-летним Экитике
Французу надоели Месси и Неймар?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе хотел бы сыграть в связке с 20-летним Юго Экитике, сообщает Адриен Гренье. Молодой француз пользуется поддержкой в раздевалке столичного клуба.
Экитике выступает на позиции нападающего, поэтому его сложно было бы интегрировать в состав, где в атаке также играют Неймар и Лионель Месси. Также в составе "ПСЖ" есть Пабло Сарабия, который регулярно выходит на поле.
В этом сезоне Уго выходил на поле за "ПСЖ" 9 раз и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 28 миллионов евро.
Он был арендован "ПСЖ" у "Реймса" этим летом и в 2023-м вернется обратно.
Kylian Mbappé a fait savoir qu’il aimerait tenter une association avec Hugo Ekitike. ????????????— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 31, 2022
L’attaquant de 20 ans a des soutiens dans le vestiaire. Il savait où il mettait les pieds et est convaincu qu’il va s’affirmer au PSG.
(@B_Quarez @francebleuparis)pic.twitter.com/HBYbHHOEdq
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