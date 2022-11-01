Мбаппе хотел бы поиграть в атаке с 20-летним Экитике 

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе хотел бы сыграть в связке с 20-летним Юго Экитике, сообщает Адриен Гренье. Молодой француз пользуется поддержкой в раздевалке столичного клуба.

Экитике выступает на позиции нападающего, поэтому его сложно было бы интегрировать в состав, где в атаке также играют Неймар и Лионель Месси. Также в составе "ПСЖ" есть Пабло Сарабия, который регулярно выходит на поле.

В этом сезоне Уго выходил на поле за "ПСЖ" 9 раз и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 28 миллионов евро.

Он был арендован "ПСЖ" у "Реймса" этим летом и в 2023-м вернется обратно.