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Рамос: Я счастлив в ПСЖ. У меня впереди еще много лет на самом высоком уровне
Испанского защитника всё устраивает в Париже
Фото: twitter.com/PSG_inside
Фуллбек "ПСЖ" Серхио Рамос считает, что он ещё долго сможет выступать на высочайшем уровне. "Я ни разу не подумал, что пора заканчивать", – приводит его слова Mundo Deportivo.
"Прошлый год был тяжелым (травмы). У меня было много проблем, пришлось адаптироваться к другому клубу, ведь я почти всю жизнь провел в "Реале". На протяжении всей своей карьеры я получал мало травм.
Ни разу не подумал, что пора заканчивать. Это вызовы, которые дает нам жизнь, и если есть что-то, что придает смысл моей жизни, то это труд, характер и настойчивость.
Я пришел сюда, чтобы отдать все силы, и я продолжаю это делать. Произошли изменения в руководстве, на скамейке запасных и в команде, но я счастлив в "ПСЖ". Я голоден до побед, как и на протяжении всей моей карьеры.
Думаю, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне, я люблю эту игру. Когда отдаешься полностью, в конце концов пожинаешь плоды", – сказал Серхио.
В этом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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