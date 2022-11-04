Источник: Месси подписал бы новый контракт с ПСЖ, если бы ему предложили прямо сейчас

Журналист Гильем Балаге в колонке для BBC написал о перспективах Лионеля Месси в "ПСЖ". Он считает, что аргентинец склонен остаться в Париже.

По его словам, если бы Месси положили контракт и предложили подписать, он бы это сделал.

Тем не менее, в преддверии чемпионата мира в Катаре, Месси хочет сконцентрироваться на выступлениях за сборную и попросил свое окружение не обсуждать тему контракта или перехода в другой клуб.

Ожидается, что уже после турнира Месси решит на каком уровне будет выступать. Его имя часто звучит в контексте "Интера Майами", который принадлежит Бэкхему.

В "ПСЖ" осознают и коммерческую и спортивную ценность Месси, поэтому по завершению чемпионата мира предложат аргентинцу контракт по схеме 1+1.

Парижане считают, что Лионель скорее всего продлит контракт.