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Неймар выложил в инстаграм фото в футболке с изображением Винисиуса

Франция
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Неймар выложил в инстаграм фото в футболке с изображением Винисиуса

Фото: скриншот

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар выложил выложил в сториз фото в футболке с изображением Винисиуса. Игрок отметил партнера по сборной.

Ранее Неймар поддержал нападающего "Реала" в расистском скандале, когда на испанском телевидении Винисиуса сравнили с обезьяной после празднования гола в матче с "Мальоркой" (4:1).

Неймар выложил в инстаграм фото в футболке с изображением Винисиуса - изображение 1

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В статье: Винисиус Неймар Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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