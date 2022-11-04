Неймар выложил в инстаграм фото в футболке с изображением Винисиуса

Нападающий "ПСЖ" Неймар выложил выложил в сториз фото в футболке с изображением Винисиуса. Игрок отметил партнера по сборной.

Ранее Неймар поддержал нападающего "Реала" в расистском скандале, когда на испанском телевидении Винисиуса сравнили с обезьяной после празднования гола в матче с "Мальоркой" (4:1).