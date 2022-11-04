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Неймар выложил в инстаграм фото в футболке с изображением Винисиуса
Похоже, бразильцы дружат
Фото: скриншот
Нападающий "ПСЖ" Неймар выложил выложил в сториз фото в футболке с изображением Винисиуса. Игрок отметил партнера по сборной.
Ранее Неймар поддержал нападающего "Реала" в расистском скандале, когда на испанском телевидении Винисиуса сравнили с обезьяной после празднования гола в матче с "Мальоркой" (4:1).
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