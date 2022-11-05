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Руководство ПСЖ намерено продлить контракт с ключевым защитником

Франция
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Игрок может остаться в клубе еще на три года

Руководство ПСЖ намерено продлить контракт с ключевым защитником

DAZN

Новина українською

Французский "Пари Сен-Жермен" намерен продлить контракт с центральным защитником Маркиньосом.

Парижский клуб предлагает бразильцу подписать соглашение сроком до 2027 года. Руководство клуба довольно формой бразильца в последнее время.

При этом действующее соглашение Маркиньоса с "ПСЖ" рассчитано до лета 2024-го. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей за парижан и забил один гол.

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В статье: Маркиньос Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
GFFN

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