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Руководство ПСЖ намерено продлить контракт с ключевым защитником
Игрок может остаться в клубе еще на три года
DAZN
Французский "Пари Сен-Жермен" намерен продлить контракт с центральным защитником Маркиньосом.
Парижский клуб предлагает бразильцу подписать соглашение сроком до 2027 года. Руководство клуба довольно формой бразильца в последнее время.
При этом действующее соглашение Маркиньоса с "ПСЖ" рассчитано до лета 2024-го. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей за парижан и забил один гол.
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Источник:GFFN
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