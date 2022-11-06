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Есть вариант из МЛС. Следующий клуб Месси зависит от результатов сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре

Франция
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Как всегда – все закручено

Есть вариант из МЛС. Следующий клуб Месси зависит от результатов сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Следующий клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси зависит от результатов выступлений сборной Аргентины на Чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает El Nacional.

Если аргентинцы победят на Мундиале, то Месси завершит свои выступления на высоком уровне и поедет в "Интер Майами" в МЛС. Если нет, то Лео останется в Европе и будет готовиться поучаствовать в Чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Но если принимать во внимание только вариант с Европой, то Месси продлит контракт с ПСЖ, а не перейдет в "Барселону".

Отметим, что контракт Лео с "Пари Сен-Жермен" действителен до следующего лета. Соглашение между парижанами и аргентинцем имеет пункт продления еще на год при условии согласования обеих сторон.

Добавим, что ЧМ-2022 в Катаре станет пятым Мундиалем в карьере Месси. Самым высоким его достижением со сборной Аргентины был финал в 2014 году. Также дважды он с командой доходил до 1/4 финала (2006, 2010) и однажды завершал выступления на стадии 1/8 финала (2018).

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В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Чемпионат мира 2022 Интер Майами
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Источник:
El Nacional

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