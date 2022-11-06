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Лига 1. Данилу приносит ПСЖ непростую победу в Лорьяне
Неймар оформил гол + ассист
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1, 14-й тур
Лорьян, Стад дю Мустуар
Лорьян – ПСЖ 1:2
Голы: Моффи 53 - Неймар 9, Данилу 81
Лорьян: Мвого (Манноне, 13) – Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф – Инносент (Коне, 85) – Уаттара, Понко (Аушиш, 73), Ле Фе, Ле Бри (Диарра, 73) – Моффи
ПСЖ: Доннарума – Рамос, Маркиньос, Данилу (Мукиеле, 85) – Хакими, Верратти, Витинья (Саншеш, 67), Мендеш (Бернат, 76) – Неймар – Экитике (Солер, 76), Мбаппе (Сарабия, 85)
Предупреждения: Инносент 65 – Хакими 78
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