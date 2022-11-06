Лига 1. Марсель минимально обыграл Лион в дерби Олимпиков

"Марсель" прервал серию из 5 неудач во всех турнирах, обыграв тёзок из "Лиона". После вылета из Лиги Чемпионов и поражений от "ПСЖ" и "Ланса" фанаты хозяев буквально требовали победы. Огромный баннер на Велодроме перед матчем гласил: "Октябрь был решающим, вы сделали его катастрофическим! Все виноваты! Только победа".

Откровенно говоря, это было одно из худших дерби Олимпико за последние годы. Тут наложились и жуткая форма последних недель от команды Игоря Тудора, и продолжающиеся поиски Лорана Блана, ошибшегося эпохой лет эдак на 10. Трусили играть и те, и другие, поэтому исход встречи ожидаемо решил один гол. Хотя и его могло и не случиться.

"Марсель" подавал хоть какие-то признаки жизни в первом тайме, в то время как "Лион" за первую половину не придумал вообще ничего. Подкат Тальяфико спас "ткачей" в моменте с ударом Алексиса Санчеса после прострела с фланга. Дело близилось к перерыва, когда Самюэль Жиго неожиданно отклеился от Дембеле на угловом, и расстрелял Лопеша с близкого расстояния.

После перерыва Блан стал сыпать заменами, но его изменения лишь усугубляли плачевную ситуацию на поле. Первый приличный удар за матч его подопечные нанесли на 63-й минуте, когда Экамби проверил Пау Лопеса ударом метров с 20. Будет ещё удар в створ от Рен-Аделаида спустя 10 минут, и напоследок неточный удар Ляказетта головой.

Это всё, на что хватило "Лион" в этой встрече. "Марсель" после перерыва был ещё унылее, но их хотя бы устраивал результат. На фоне 4 поражений в 5 последних встречах кроме счёта на табло Тудора уже ничего не волновало. 1:0.

Лига 1, 14-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Лион 1:0

Гол: Жиго 43

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерди, Жиго (Колашинац, 61) – Клосс, Ронжье, Верету (Пайет, 85), Тавареш (Туре, 90) – Ундер (Гендузи, 61), Арит – Санчес (Жерсон, 90)

Лион: Гюсто, Боатенг (Диоманде, 69), Люкеба, Тальяфико – Тиаго Энрике – Какре (Тете, 76), Лепенан (Шерки, 76) – Ауар (Рен-Аделаид, 46) – Дембеле (Экамби, 46), Ляказетт

Предупреждение: Тете 90