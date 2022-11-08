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Вратарь Нюбель согласен продлить контракт с Баварией, только если будет основным с 2024-го
Нойеру нужно успеть состариться
Фото: twitter.com/AS_Monaco
"Бавария" хочет продлить контракт с вратарем Александром Нюбелем. 26-летний немец готов продлить соглашение, только если с 2024-го года станет основным голкипером мюнхенцев.
Текущий контракт немца рассчитан до лета 2025-го.
"Монако", в свою очередь, хочет сохранить голкипера в составе. Им также интересуются несколько английских команд.
С лета прошлого года Нюбель находится в аренде в "Монако". В этом сезоне он провел 22 матча, 6 из которых отстоял "насухо". Контракт с французами истекает в конце сезона.
News #Nübel: Bayern wants to extend his contract beyond 2025! Nübel will only come back in the case he will be the No. 1 from 2024. Would mean: Another loan in 23/24. Nübel has to decide now. Monaco wants to keep him. Several clubs from England are interested. @SkySportDE ????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 7, 2022
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