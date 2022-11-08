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Вратарь Нюбель согласен продлить контракт с Баварией, только если будет основным с 2024-го

Франция
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Нойеру нужно успеть состариться

Вратарь Нюбель согласен продлить контракт с Баварией, только если будет основным с 2024-го

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Новина українською

"Бавария" хочет продлить контракт с вратарем Александром Нюбелем. 26-летний немец готов продлить соглашение, только если с 2024-го года станет основным голкипером мюнхенцев.

Текущий контракт немца рассчитан до лета 2025-го.

"Монако", в свою очередь, хочет сохранить голкипера в составе. Им также интересуются несколько английских команд.

С лета прошлого года Нюбель находится в аренде в "Монако". В этом сезоне он провел 22 матча, 6 из которых отстоял "насухо". Контракт с французами истекает в конце сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) "Аль-Райан" (Катар)
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