Вратарь Нюбель согласен продлить контракт с Баварией, только если будет основным с 2024-го

"Бавария" хочет продлить контракт с вратарем Александром Нюбелем. 26-летний немец готов продлить соглашение, только если с 2024-го года станет основным голкипером мюнхенцев.

Текущий контракт немца рассчитан до лета 2025-го.

"Монако", в свою очередь, хочет сохранить голкипера в составе. Им также интересуются несколько английских команд.

С лета прошлого года Нюбель находится в аренде в "Монако". В этом сезоне он провел 22 матча, 6 из которых отстоял "насухо". Контракт с французами истекает в конце сезона.

News #Nübel: Bayern wants to extend his contract beyond 2025! Nübel will only come back in the case he will be the No. 1 from 2024. Would mean: Another loan in 23/24. Nübel has to decide now. Monaco wants to keep him. Several clubs from England are interested. @SkySportDE ????????