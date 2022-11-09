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Труа объявил об отставке главного тренера

Франция
(1 голосов)

Причина - неудовлетворительные результаты команды

Труа объявил об отставке главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Труа" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Брюно Ирлеса.

Причиной увольнения 47-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. Команда под его руководством выдала 6-матчевую безвыигрышную серию в Лиге 1.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Клод Робен - он входил в тренерский штаб Ирлеса.

Напомним, Ирлес работал с "Труа" с января 2022 года. Он смог спасти команду от вылета, заняв 15-е место в прошлом сезоне. После 14-ти туров чемпионата Франции "синие" занимают 13 место, набрав 14 зачетных пунктов.

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В статье: Труа (Франция)
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Источник:
estac.fr

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