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Труа объявил об отставке главного тренера
Причина - неудовлетворительные результаты команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Труа" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Брюно Ирлеса.
Причиной увольнения 47-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. Команда под его руководством выдала 6-матчевую безвыигрышную серию в Лиге 1.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Клод Робен - он входил в тренерский штаб Ирлеса.
Напомним, Ирлес работал с "Труа" с января 2022 года. Он смог спасти команду от вылета, заняв 15-е место в прошлом сезоне. После 14-ти туров чемпионата Франции "синие" занимают 13 место, набрав 14 зачетных пунктов.
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