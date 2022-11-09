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Травмированные Варан и Бензема в заявке – Франция объявила состав на ЧМ в Катаре

Франция
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Травмированные Варан и Бензема в заявке – Франция объявила состав на ЧМ в Катаре

Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября. В состав попали 36-летний Жиру и 19-летний Камавинга.

Вратари:

Альфонс Ареола ("Вест Хэм"), Уго Льорис ("Тоттенхэм") и Стив Манданда ("Ренн").

Защитники :

Лукас Эрнандес ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибрахима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Бенджамин Павар ("Бавария"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дайот Упамекано ("Бавария") и Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед").

Полузащита :

Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Олимпик Марселя"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Орельен Чуамени ("Реал Мадрид") и Джордан Верету ("Марсель").

Атака :

Карим Бензема ("Реал"), Кингсли Коман ("Бавария"), Усман Дембеле ("Барселона"), Оливье Жиру ("Милан"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг").

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В статье: Франция Карим Бензема Рафаэль Варан Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
marca.com

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