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Травмированные Варан и Бензема в заявке – Франция объявила состав на ЧМ в Катаре
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Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября. В состав попали 36-летний Жиру и 19-летний Камавинга.
Вратари:
Альфонс Ареола ("Вест Хэм"), Уго Льорис ("Тоттенхэм") и Стив Манданда ("Ренн").
Защитники :
Лукас Эрнандес ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибрахима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Бенджамин Павар ("Бавария"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дайот Упамекано ("Бавария") и Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед").
Полузащита :
Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Олимпик Марселя"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Орельен Чуамени ("Реал Мадрид") и Джордан Верету ("Марсель").
Атака :
Карим Бензема ("Реал"), Кингсли Коман ("Бавария"), Усман Дембеле ("Барселона"), Оливье Жиру ("Милан"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг").
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