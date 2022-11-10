Галатасарай хочет оставить Икарди у себя после окончания аренды

"Галатасарай" хочет, чтобы Мауро Икарди остался в клубе по окончанию аренды в конце сезона, сообщает RMC Sport. О желании продлить сотрудничество высказался президент клуба.

В 5 матчах за стамбульский клуб Икарди забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

"В "Галатасарае" Икарди по-настоящему успешен. Не думаю, что его нынешний клуб захочет его продавать – одного желания "Галатасарая" недостаточно.

Он очень опытный игрок, и в зависимости от финансового состояния клуба, если удастся договориться, мы сможем осуществить трансфер", – сказал президент Дурсун Озбек.