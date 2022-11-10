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Галатасарай хочет оставить Икарди у себя после окончания аренды
Аргентинец показал хороший старт
Фото: twitter.com/GalatasaraySK
"Галатасарай" хочет, чтобы Мауро Икарди остался в клубе по окончанию аренды в конце сезона, сообщает RMC Sport. О желании продлить сотрудничество высказался президент клуба.
В 5 матчах за стамбульский клуб Икарди забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
"В "Галатасарае" Икарди по-настоящему успешен. Не думаю, что его нынешний клуб захочет его продавать – одного желания "Галатасарая" недостаточно.
Он очень опытный игрок, и в зависимости от финансового состояния клуба, если удастся договориться, мы сможем осуществить трансфер", – сказал президент Дурсун Озбек.
Отметим, что "ПСЖ" платит 6 миллионов из 6,75 миллионов зарплаты аргентинца. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024-го.
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