УЕФА признал гол Лионеля Месси в Ворота "Бенфики" (1:1) лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов. Аргентинец поразил ворота обводящим ударом после эффектной перепасовки парижан перед штрафной.

Второе место занял мяч Холанда в падении в ворота "Боруссии" Дортмунд. Третье место снова за Месси – его гол в ворота "Маккаби" Хайфа в дальний угол внешней стороной стопы.

Всего Лионель забил 4 гола в 5 матчах турнира, отметившись ещё 4 голевыми пасами.