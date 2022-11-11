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Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии ЛЧ – Видео
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УЕФА признал гол Лионеля Месси в Ворота "Бенфики" (1:1) лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов. Аргентинец поразил ворота обводящим ударом после эффектной перепасовки парижан перед штрафной.
Второе место занял мяч Холанда в падении в ворота "Боруссии" Дортмунд. Третье место снова за Месси – его гол в ворота "Маккаби" Хайфа в дальний угол внешней стороной стопы.
Всего Лионель забил 4 гола в 5 матчах турнира, отметившись ещё 4 голевыми пасами.
???? Messi's superb curling effort voted Goal of the Group Stage! ????????????#UCLGOTGS | @heineken pic.twitter.com/uQcsLMO4lk— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 11, 2022
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