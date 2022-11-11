 Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии ЛЧ – Видео ᐉ UA-Футбол
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Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии ЛЧ – Видео

Франция
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Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии ЛЧ – Видео

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УЕФА признал гол Лионеля Месси в Ворота "Бенфики" (1:1) лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов. Аргентинец поразил ворота обводящим ударом после эффектной перепасовки парижан перед штрафной.

Второе место занял мяч Холанда в падении в ворота "Боруссии" Дортмунд. Третье место снова за Месси – его гол в ворота "Маккаби" Хайфа в дальний угол внешней стороной стопы.

Всего Лионель забил 4 гола в 5 матчах турнира, отметившись ещё 4 голевыми пасами.

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В статье: Лионель Месси Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж)
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