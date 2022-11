Бензема продемонстрировал свой Золотой мяч на поединке чемпионата Франции

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема представил свой Золотой мяч не только на "Сантьяго Бернабеу". Француз посетил родной “Олимпик Парк” в Лионе, где также провел показ своего индивидуального трофея.

Бензема сделал это в перерыве матча 15-го тура Лиги 1 между "Лионом" и "Ниццей" (1:1).

A hero's return for Karim Benzema and the Ballon d'Or in Lyon ❤️???? pic.twitter.com/dU7q79wmqC