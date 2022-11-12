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Бензема продемонстрировал свой Золотой мяч на поединке чемпионата Франции

Франция
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На стадионе родной команды

Бензема продемонстрировал свой Золотой мяч на поединке чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема представил свой Золотой мяч не только на "Сантьяго Бернабеу". Француз посетил родной “Олимпик Парк” в Лионе, где также провел показ своего индивидуального трофея.

Бензема сделал это в перерыве матча 15-го тура Лиги 1 между "Лионом" и "Ниццей" (1:1).

Отметим, что "Реал" в эти выходные играть не будет, ведь в Испании проводится раунд 1/64 финала Кубка, однако "сливочные" и "Барселона" начнут борьбу со следующего этапа.

Напомним, что Карим является воспитанником "Лиона". Именно эта французская команда и "Реал" являются единственными клубами нападающего в его карьере. Всего за "львов" Бензема провел 148 матчей на профессиональном уровне, отличившись 66 голами и 27 ассистами. В 2009-м он перешел в "Реал" за 35 миллионов евро.

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В статье: Карим Бензема Золотой мяч
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